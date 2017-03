Warnstreik in der Gießener Uniklinik. Betroffen sind vor allem der OP-Bereich und die Intensivstation. Am Dienstag könnte der Streik ausgeweitet werden.

Trotz eines neuen Angebots von Arbeitgeberseite haben am Montag laut Verdi etwa 200 bis 300 Mitarbeiter am Uniklinikum Gießen ihre Arbeit niedergelegt. Beteiligt am Streik sind nicht-ärztliche Beschäftigte, also Mitarbeiter aus den Bereichen Pflege, Verwaltung, Technik und Dienstleistung. Betroffen seien vor allem der OP-Bereich und die Intensivstationen, sagte ein Klinik-Sprecher zu hessenschau.de.

Wer als Notfall ins Klinikum komme, werde aber auf jeden Fall behandelt, versicherte der Sprecher der Klinik. Auch Notoperationen fänden statt. Bereits letzte Woche habe man sich auf den Streik vorbereitet: "Alle Patienten, bei denen es zu Terminverlegungen kommt, sind schon vorab informiert worden."

Ab Dienstag auch Streik in Marburg

In den laufenden Tarifverhandlungen am Universitätsklinikum Gießen-Marburg will die Gewerkschaft mit den Warnstreiks den Druck erhöhen. Die Geschäftsführung hatte Verdi nach Klinikangaben vom Sonntag ein "verbessertes Angebot" vorgelegt. Darüber wird ab Montagvormittag verhandelt. "Dann wird tagesaktuell entschieden, was passiert", erklärte ein Gewerkschaftsprecher.

Vergangene Woche hatte die Gewerkschaft angekündigt, dass es voraussichtlich bis Freitag Warnstreiks an beiden Standorten geben werde - ab Montag in Gießen, ab Dienstag auch in Marburg. Die Gewerkschaft fordert für die knapp 8.000 nicht-ärztlichen Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 120 Euro. Zuletzt hatte das Uniklinikum drei Prozent mehr Lohn geboten. Details zu dem neuen Angebot waren zunächst nicht bekannt geworden.