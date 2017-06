Unitymedia beendet am Dienstag die analoge TV-Verbreitung im Kabel. Dann sind nur noch digitale Fernsehprogramme zu empfangen. Davon betroffen ist auch das hr-fernsehen.

Unitymedia setzt von Dienstag an in Hessen voll auf digitales Fernsehen. Das sei in den meisten Haushalten ohnehin bereits Standard, über Satellit und Antenne empfangene Fernsehsender seien schon seit längerem ausschließlich digital, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens: "Mit der Einstellung des analogen Angebots schaffen wir unter anderem im Kabelnetz mehr Platz für neue HD-Programme und tragen den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung."

Digitale TV-Signale brauchen nicht nur weniger Übertragungskapazitäten als analoge, sie liefern auch ein besseres Bild und einen besseren Ton. Auch digitale Untertitel sind möglich. Das sind auch die Gründe, warum die ARD ihre analoge Programmverbreitung bereits 2012 einstellte. Bislang duldete es die ARD, dass Unitymedia die digitalen in analoge Signale umwandelt.

Das bedeutet: Ab Dienstag sind in Hessen auch im Kabel nur noch digitale Programme zu empfangen. Für die allermeisten Nutzer wird sich an dem Tag nichts ändern. Doch immerhin rund 45.000 Haushalte sind von der Umstellung betroffen.

Wie finden Sie heraus, ob Sie betroffen sind?

Zum einen anhand der Zahl der TV-Sender, die Sie empfangen. Im analogen Kabel laufen nur rund 25 Kanäle, im digitalen mehr als 100 frei empfangbare Sender. Zum anderen anhand Ihres Geräts: Wenn Sie das Antennenkabel direkt an Ihrem Röhrenfernseher angeschlossen haben, schauen Sie analoges Kabelfernsehen. Ist dazwischen ein Receiver geschaltet, gucken Sie digital - das ist ebenso der Fall mit einem Flachbildfernseher mit eingebautem DVB-C-Tuner. Das betrifft in der Regel alle Modelle ab Baujahr 2010, wie Unitymedia mitteilt.

Was müssen Sie jetzt tun?

Für den Empfang der digitalen TV-Signale benötigen Sie entweder einen Fernseher mit eingebautem DVB-C-Tuner oder einen Digital-Receiver. Diesen schalten Sie zwischen Ihr Fernsehkabel und Ihr TV-Gerät.

Wohin wenden Sie sich, wenn Sie noch Fragen haben?

Betroffene sollen sich, wenn sie Hilfe brauchen, direkt an Unitymedia wenden. Im Internet gibt das Unternehmen Hilfe unter dieser Seite oder zum Einstellen der neuen TV-Programme per Sendersuchlauf. Außerdem gibt es die Telefonhotline 0800/7733204.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 12.06.2017, 19.30 Uhr