Einkaufsberaterin Yushian Hong berät chinesische Touristinnen am Frankfurter Flughafen Bild © Tatjana Thamerus / hessenschau.de

Unterwegs mit einer chinesischen Einkaufsberaterin am Flughafen

Chinesische Reisende wollen häufig viel Geld ausgeben, fühlen sich aber in den Geschäften am Frankfurter Flughafen überfordert. Ihnen hilft Yushian Hong, chinesische Einkaufsberaterin. Zum Beispiel bei der Auswahl eines typisch deutschen Quietsche-Entchens.

Einkaufsberaterin Yushian Hong steht umringt von einer chinesischen Familie im Duty-Free-Bereich des Frankfurter Flughafens. Sie hält eine rote Quietsche-Ente mit FC-Bayern-Logo in der Hand. Eine chinesische Kundin beäugt zusammen mit ihrer Schwester kritisch das Plastikspielzeug.

Sie suchen ein Geschenk für das zweijährige Kind ihrer Nichte. Es soll ein typisch deutsches Spielzeug sein. Bevor der Flug zurück nach China geht, haben sie genug Zeit, um noch ein paar Souvenirs einzukaufen. Dabei hilft ihnen Hong. Ihre Berufsbezeichnung: Personal Chinese Shopperin. Sie unterstützt im Auftrag des Flughafenbetreibers Fraport chinesische Kunden dabei, sich im Duty-Free-Dschungel zurechtzufinden.

Am Ende entscheidet sich die Familie für eine rote Ente in bayerischer Tracht und geht weiter zu den Kosmetik Produkten. "Schließlich wollen alle Verwandten ein Souvenir aus Deutschland haben", sagt die Touristin und verabschiedet sich. Sie gehört zu den rund 600.000 chinesischen Passagieren, die jährlich am Frankfurter Flughafen landen.

750 Euro pro Einkauf in Frankfurt

Unter den mehr als 60 Millionen Fluggästen in Frankfurt sind die Chinesen nicht die größte Nationalitäten-Gruppe - aber die einkauffreudigste. Auch im Vergleich zu Touristen aus den Golfstaaten und Russland sorgen die Chinesen für den höchsten Umsatz, wie eine Erhebung des Finanzdienstleisters Global Blue zeigt.

Im Durchschnitt geben Chinesen pro Einkauf 750 Euro in Frankfurt aus. Zum Vergleich: Bei Reisenden aus den Golfstaaten sind es pro Einkauf im Schnitt 388 Euro, Besucher aus Russland geben pro Einkauf in Frankfurt im Schnitt 466 Euro aus.

Sprachbarriere und kulturelle Unterschiede

Am Frankfurter Flughafen bescheren die chinesischen Touristen den Shops laut Fraport zwar die meisten Umsätze, doch oft steht ihnen die Sprachbarriere im Weg: "Viele können weder Englisch noch die lateinische Schrift lesen, wollen in Deutschland aber trotzdem bekannte Markenprodukte wie Handtaschen von Chanel kaufen", sagt Einkaufsberaterin Hong.

Auch kulturelle Unterschiede fangen sie und ihre Kollegen auf: "Chinesen bevorzugen im Vergleich zu anderen Nationalitäten eine zurückhaltende Körpersprache, deshalb gestikuliere ich weniger als mit anderen Kunden", erzählt Hong.

Personal Chinese Shopper arbeiten seit 2012 am Frankfurter Flughafen. Zusammen mit 19 Kollegen berät Hong jeden Tag kostenlos chinesische Reisende. Hong kommt ursprünglich aus Taiwan. Sie ist 32 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in Deutschland. Nach Frankfurt kam sie wegen der Liebe: Hong lernte ihren deutschen Mann in Australien während einer Rucksackreise kennen. Mandarin, die chiensische Standardsprache, beherrscht sie fließend.

Manchmal alle auf einmal

Mittlerweile haben mehrere aufgeregte Chinesinnen Hong in die Parfümabteilung bugsiert. Sie suchen ein Markenparfüm, auch ein Geschenk für Familienangehörige. Nicht zu schwer soll es sein. Gleichzeitig wird sie von mehreren chinesischen Herren angesprochen, die eine bestimmtes Rasierwasser suchen.

"Das sind die anstrengendsten Momente in meinem Job, wenn alle auf einmal kommen“, sagt Hong und wendet sich wieder der Frau zu, die ihr energisch einen Flacon unter die Nase hält und in schnellem Chinesisch auf sie einredet.

Einkaufsberaterin Hong hat schon oft miterlebt, wie gerne chinesische Touristen Geld ausgeben: "Ein Mann hat zum Beispiel innerhalb von zehn Minuten eine Rolex für 30.000 Euro gekauft und wollte sie direkt anbehalten."

Luxuswaren ohne Luxussteuer

Ein Hauptgrund für diese Kauffreude: Im Gegensatz zu China gibt es in Deutschland keine Luxussteuer. Diese Steuer setzt sich in China aus verschiedenen Steuern zusammen und kann über 50 Prozent betragen. Deshalb geben chinesische Konsumenten vier Mal so viel Geld für Luxusartikel im Ausland als Zuhause aus.

Aber auch kulturelle Unterschiede geben den Ausschlag: Laut Larissa Efles, Handels- sowie Vermietungsmanagerin bei Fraport reisen Chinesen anders als beispielsweise Europäer: "Im Urlaubsbudget ist meistens ein großer Teil für Shopping eingeplant. Das können mehrere tausend Euro sein."

Hinzu kommt: In Deutschland können sich Chinesen sicher sein, keine gefälschten Produkte zu kaufen, und sie können vom "Tax Refund" Gebrauch machen. Das bedeutet: Reisende von außerhalb der Euro-Zone können sich die Mehrwertsteuer am Flughafen zurückerstatten lassen. So lohnt es sich für viele, teure Produkte in Deutschland zu kaufen.

Auch in der Stadt Extra-Angebote

In der Stadt Frankfurt hat sich die Zahl der chinesischen Touristen in den letzten zehn Jahren verdreifacht: von 102.300 auf 308.546 Übernachtungen im Jahr. Nicht nur der Flughafen hat sich mit seinen Einkaufsassistenten auf die chinesischen Gäste eingestellt.

So eröffnete beispielsweise 2013 in Frankfurt ein Hotel, das sich auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden spezialisiert hat. Im "Q-Greenhotel" gibt es unter anderem Instant-Nudelsuppen auf den Zimmern, aber auch Wasserkocher und landestypische Teesorten.

Zusätzlich stehen Hausschuhe bereit, die in China in keinem Hotel fehlen dürfen. Die Stadt Frankfurt reagiert auf die Gäste aus Fernost, indem sie neben Broschüren und Stadtrundgänge in der Landessprache auch Shoppingtouren auf Chinesisch anbietet.

Passender Lippenstif für Geschäftsfrau

Im Frankfurter Flughafen haben sich die chinesischen Frauen schließlich für ein Parfüm entschieden. Einkaufsberaterin Hong hilft jetzt einer Geschäftsfrau, einen passenden Lippenstift zu ihrem Kostüm auszusuchen.

Gleich wird der Flug nach Peking aufgerufen. Auf Hong warten bereits mehrere Chinesen im Businessoutift. Sie sind auf der Suche nach Aktentaschen. Am liebsten sind ihnen welche von Louis Vuitton.