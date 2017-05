Verdi will am Freitag einige Geschäfte auf der Zeil bestreiken.

Verdi will am Freitag einige Geschäfte auf der Zeil bestreiken. Bild © picture-alliance/dpa

Verdi bestreikt Primark, H&M und Kaufhof in Frankfurt

Wer heute auf der Frankfurter Zeil shoppen will, muss sich auf Schwierigkeiten einstellen: Verdi hat die Beschäftigten mehrerer großer Geschäfte zum Warnstreik aufgerufen.

In den Tarifverhandlungen für den hessischen Einzelhandel macht Verdi Druck: Für Freitag hat die Gewerkschaft die Mitarbeiter von mehreren Geschäften in Frankfurt zum Warnstreik aufgerufen.

Auf Frankfurts Shoppingmeile Zeil sollen die Mitarbeiter von H&M an der Konstablerwache, Primark und dem Kaufhof ihre Arbeit niederlegen. Außerdem beteiligen sich laut Verdi noch das Kleidungsgeschäft Zara in der Börsenstraße sowie die H&M-Filiale im Hessencenter an der Aktion.

Die Gewerkschaft rechnet damit, dass etwa 150 Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Das Geschäft in den Filialen dürfte zwar dennoch weitergehen, sagte Verdi-Sprecherin Katja Deusser hessenschau.de, "aber der Betrieb wird gestört sein, wenn das Stammpersonal vor der Tür steht". Für den Mittag ist eine Kundgebung der Gewerkschaft auf der Zeil geplant.

Handelsverband: "Völlig unangemessen"

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem eine Erhöhung der Gehälter und Löhne um einen Euro je Stunde. Der Handelsverband hatte das als "völlig unangemessen" bezeichnet. Zudem beklagte die Gewerkschaft, dass die Arbeitgeber bei der ersten Runde Ende April kein Angebot vorgelegt hätten. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 30. Mai geplant.