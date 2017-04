Verkehrsexperten sehen Ostern relativ gelassen entgegen. Das hat vor allem mit der Lage der Ferien zu tun.

Am Ostermontag enden in Hessen die Ferien, die bereits vor zehn Tagen begonnen haben. Dass sie diesmal so früh liegen, entlastet vor Ostern den Straßenverkehr, glaubt hr-Verkehrsexperte Arndt Heyer. " Vergangenes Jahr war der Ferienbeginn am Gründonnerstag, da waren Probleme programmiert."

Reiseverkehr bislang "kaum wahrnehmbar"

Ganz anders in diesem Jahr. "Die Lage ist bis jetzt insgesamt sehr ruhig." Tatsächlich sei der Reiseverkehr in den zurückliegenden Tagen kaum wahrnehmbar gewesen. Hinzu komme, dass es deutlich weniger Berufsverkehr gegeben habe, sagte er. Staus seien in erster Linie durch "punktuelle Ereignisse" wie Lkw-Unfälle verursacht worden.

Stauprognose von Hessen Mobil Bild © Hessen Mobil

"Das Osterwochenende lässt sich schwer vorhersagen", so Heyer. Probleme könne es am ehesten am Donnerstagnachmittag und am Montag geben, insbesondere im Bereich von Baustellen, die auf den Hauptachsen A3, A5 und A7 liegen. Allerdings falle am Ostermontag der Berufsverkehr weg.

Ferienende in Nachbarländern erst eine Woche später

Aus den Nachbarländern sind dem Fachmann zufolge keine großen Reisewellen zu erwarten. "In Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind eine Woche länger Ferien, das wirkt sich bei uns eher entlastend aus." Letztlich sei eine Prognose aber immer schwierig.

Auch die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil sieht für den Gründonnerstag noch die größte Staugefahr, wie aus einer zu Ferienbeginn veröffentlichten Grafik hervorgeht. Für Karfreitag und Ostermontag wird die Staugefahr als "mittel" eingestuft. An diesen drei Tagen verzichtet die Behörde deshalb auch auf Tagesbaustellen. Samstag und Sonntag betrachtet Hessen Mobil als unproblematisch.

Baustellen entlang der Hauptverkehrsachsen: