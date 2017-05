Die Bauarbeiten an einer maroden Brücke auf der A3 bei Offenbach am Wochenende sind nicht wie geplant zum Abschluss gekommen. Markierungsarbeiten müssen nachgeholt werden.

Insgesamt 20 Stunden lang war die A3 am Wochenende zwischen den Autobahnanschlüssen Offenbach und Obertshausen voll gesperrt. Grund war der Abriss der maroden Brücke "Feldschneise" in dem Abschnitt. Dieser sei auch planmäßig und im Zeitplan verlaufen, teilte eine Sprecherin der Straßenverkehrsbehörde "Hessen Mobil" am Montag mit. Die Vollsperrung sei wie geplant am Sonntag um 12 Uhr aufgehoben worden.

Regen verhinderte Markierungsarbeiten

Vorgesehen war allerdings auch, dass während der Vollsperrung schon die verengte Verkehrsführung an der Baustelle für die neue Brücke auf einer Strecke von etwa einem Kilometer komplett markiert und eingerichtet ist. "Weil es am Sonntag aber geregnet hat, müssen die Markierungsarbeiten nun zeitnah nachgeholt werden", sagte die Sprecherin.

Die Arbeiten werden demnach mehrere Stunden dauern und könnten wahrscheinlich Ende dieser oder Anfang nächster Woche an zwei aufeinanderfolgenden Nächten durchgeführt werden. Voraussetzung sei, dass es trocken bleibe. Für die Dauer der Arbeiten müsse dann je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Baustelle bleibt bis Ende des Jahres

Die Vollsperrung der viel befahrenen A3 hatte von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 12 Uhr gedauert. In dieser Zeit gab es auf den Umleitungsstrecken laut "Hessen Mobil" ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Insbesondere zu Beginn der Arbeiten kam es nach Angaben der Polizei zu einem erheblichen Rückstau auf der B45. Der habe sich aber schnell wieder aufgelöst. Ein Autofahrer habe die Absperrungen der Baustelle missachtet und sei auf die A3 gefahren. Laut Polizei kam niemand zu Schaden.

Die Baustelle auf der A3 soll bis Dezember dieses Jahres bleiben. Umleitungen seien aber nicht mehr notwendig, teilte "Hessen Mobil" mit. Die Fahrspuren werden verengt, bleiben aber befahrbar. Bis März 2018 soll die neue und breitere Brücke dann fertig sein.