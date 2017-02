Zum Schutz vor der Vogelgrippe müssen viele Hennen im Stall bleiben. Freilandeier in Hessen werden deshalb zur Mangelware. Eigentlich ist das schon eine Weile so. Aber das konnten die Verbraucher nicht bemerken.

Punkt 10 Uhr am Morgen drängen sich die Legehennen in ihrem riesigen Stall in Edermünde (Schwalm-Eder) an die geschlossenen Rollos und picken dagegen. "Sie wissen, dass jetzt die Zeit ist, rauszulaufen", sagt Betreiberin Christina Schmidt. Aber das Tor bleibt zu. Stallpflicht wegen der Vogelgrippe. Da das jetzt schon seit Wochen so geht, haben nicht nur die Hühner ein Problem.

Die Folgen der Stallpflicht bekommen zunehmend alle Akteure in der Vermarktungskette von Freilandeiern zu spüren: Produzenten wie die Schmidts in Edermünde mit ihren 15.000 Legehennen, aber auch Handel und Konsumenten. Denn inzwischen werden Freilandeier knapp. Eine Stichprobe des hr-Marktmagazins mex ergab: In einem Rewe-Markt in Frankfurt gab es fast keine mehr, und nicht nur bei Lidl war gar nichts mehr zu bekommen.

"Durch die Maßnahme der Stallpflicht (…) werden wir in unseren Filialen Freilandeier nicht mehr in ausreichendem Maße anbieten können", heißt es etwa in einer Stellungnahme von Aldi Nord. Auch auf den Wochenmärkten macht sich die Entwicklung bemerkbar. Beispiel Offenbach: Keine der drei Stände, die mit Eiern handeln, hatten noch welche aus Hessen im Angebot. Ersatz kommt aus anderen Bundesländern.

Freilandeier aus dem Stall

Genau genommen sind Eier freilaufender Hühner schon früher rar geworden - nur hat es kein Verbraucher merken können. Wegen der im November ausgebrochenen, hochansteckenden Vogelgrippe gilt die Stallpflicht für Geflügel vielerorts ja schon seit Monaten. Zurzeit sind in Hessen neun Landkreise und kreisfreie Städte betroffen . Die meisten liegen in Nord- und Osthessen, wo besonders viele größere Geflügelhalter ihre Höfe haben. Zwölf Wochen lang profitierten betroffenen Erzeuger aber von einer Übergangsfrist: So lange durften Eier noch als Freilandeier verkauft werden, auch wenn die Hühner wegen der Vogelgrippe schon eingesperrt waren.

Diese Frist ist jetzt vielerorts abgelaufen. Das bedeutet auch: Landauf, landab werden Freilandeier-Kartons mit Bodenhaltungseiern erst jetzt umetikettiert. Auch die Stempel auf den Eiern ändern sich: Statt der Klassifizierungsnummer 1 gibt es die 2.

"Der Aufwand ist immens"

In der Verpackungshalle von Burkhard Klein in Eschenburg (Lahn-Dill) verursacht das Prozedere gerade einen Ausnahmezustand. "Der Aufwand ist immens", sagt Klein, einer der größten Eierlieferanten im Bundesland. Zum Umetikettieren für Abnehmer wie Rewe oder Edeka werde zusätzliches Personal gebraucht. Die Belieferung von Tegut hat Klein deshalb sogar komplett eingestellt.

Auf jedem der Kartons für die Handelskette hätten drei neue Aufkleber angebracht werden müssen. "Vereinzelt kann es bei Freilandeiern mit überklebten Etiketten zu Engpässen kommen, da nicht jeder Lieferant die Möglichkeit hat, Zusatzetiketten anzubringen", heißt es aus der Tegut-Zentrale.

Erhebliche Umsatzeinbußen drohen

Die Entwicklung bedeutet für die Erzeuger generell die Gefahr erheblicher Einbußen. Denn mit Freilandeiern lässt sich etwa ein Drittel mehr Umsatz machen als mit denen aus Bodenhaltung.

Dabei müssten viele Standards auch in der vogelgrippebedingten Stallhaltung beibehalten werden, geben Produzenten wie die Schmidts in Edermünde zu bedenken. Und neue kommen hinzu. Die ans Herumlaufen gewöhnten Tiere müssen in der ungewohnten Enge beschäftigt werden, damit sie nicht durchdrehen - mit Picksteinen zum Beispiel.

Kosten verursachen auch zusätzliche Hygienevorschriften, um das Virus nicht zu verbreiten. Wer große Ketten beliefert, kommt vielleicht mit einem blauen Auge davon. So haben Rewe, Edeka oder Aldi angekündigt, den unfreiwillig zu Lieferanten von Bodenhaltungseiern gewordenen Geschäftspartnern weiterhin den höheren Preis für Freilandeier zu zahlen.

Keine Entwarnung

Ein Ende der vor allem durch das H5N8-Virus hervorgerufenem Vogelgrippe ist nicht absehbar - weder bundesweit, noch in Hessen. Hier waren vor Tagen erst mehrere neue Fälle bekannt geworden, so dass nach einer zwischenzeitlichen Lockerung sogar wieder eine Ausweitung der Gebiete mit Stallpflicht droht. Vorübergehend hatte es in Hessen im November sogar eine landesweite Stallpflicht gegeben.

Das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit, die zuständige Bundeseinrichtung, spricht längst von der schlimmsten Vogelgrippewelle seit dem ersten Auftreten in Europa 1878. "Wir richten uns nach der Risikoeinschätzung des Instituts. Da ist derzeit keine andere Bewertung abzusehen“, sagte ein Sprecher des hessischen Umweltministeriums am Donnerstag.

Bioeier aus dem Stall

Bio-Eier sind von der Verknappung vorerst übrigens nicht betroffen. Zwar müssen auch Bio-Legehennen in Sperrzonen in den Stall. Die Eier dürfen aber weiter mit Bio-Siegel verkauft werden, solange die Auflagen hinsichtlich Bewegungsfreiheit im Stall, Futter oder Medikamentenverbrauch erfüllt werden.

Erst wenn Bio-Hühner mehr als ein Drittel ihres Lebens im Stall verbracht haben, gelten ihre Eier nach Angaben des Zentralverbands der Geflügelwirtschaft nicht mehr als Bioprodukt.