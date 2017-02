Hessen steht der erste Warnstreik im öffentlichen Dienst in diesem Jahr bevor. Die Frankfurter Uniklinik bekommt ihn wohl am meisten zu spüren. In Wiesbaden wird demonstriert.

Zum ersten Mal im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes treten Beschäftigte des Landes Hessen am Mittwoch in den Warnstreik. Auf die Universitätsklinik Frankfurt wird sich das besonders auswirken, weil dort ein Teil des Pflegepersonals die Arbeit niederlegen will. Eine Notfallversorgung für Patienten sei aber sichergestellt, berichteten das Klinikum und die Gewerkschaft Verdi.

Ärzte beteiligen sich nach Angaben des Krankenhauses nicht an dem Streik. Geplant sei bislang, alle vorgesehenen Operationen vorzunehmen. Noch sei aber unklar, wie viele sich am Streik beteiligen, erklärte Verdi.

1.500 Demonstranten erwartet

Außerdem wollen sich Mitarbeiter der Universitäten, der hessischen Straßenmeistereien sowie anderer Landesbehörden dem Ausstand anschließen. Die direkten Auswirkungen für die breite Öffentlichkeit dürften hier aber eher gering sein. Geplant ist eine zentrale Demonstration in Wiesbaden. Dazu erwartet Verdi rund 1.500 Teilnehmer.

Hessen führt die Tarifverhandlungen für seine rund 45.000 Landesbeschäftigten in Eigenregie, weil es 2004 aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausgeschert war. Die zweite Gesprächsrunde in Hessen ist für Anfang März vorgesehen.

Verdi will sechs Prozent mehr

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) als Verhandlungsführer des Landes lehnt das als viel zu hoch ab. Einen eigenen Vorschlag des Landes hatte er bei der ersten Verhandlungsrunde Ende Januar nicht vorgelegt.

Zuletzt hatten in Hessen Busfahrer von Privatunternehmen gestreikt. Dieser Tarifkonflikt ist erfolgreich geschlichtet worden. Die Einigung muss aber noch von den Fahrern angenommen werden.