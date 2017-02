Eine Einigung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes rückt offenbar näher. Vorher mobilisieren die Gewerkschaften nochmals ihre Mitglieder für eine Protestaktion in Wiesbaden.

Vor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes erhöhen die Gewerkschaften nochmals den Druck auf die Landesregierung. Nach einem Verdi-Warnstreik mit mehr als 1800 Teilnehmern werden am Mittwoch die im Beamtenbund dbb und der Steuergewerkschaft organisierten Landesbeschäftigten für mehr Geld auf die Straße gehen.

Der Beamtenbund hat nach Angaben des stellvertretenden Landesvorsitzenden Thomas Müller 2000 angestellte Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Zwischen 800 und 1000, so schätzt Müller, werden zur Demo nach Wiesbaden kommen. Die Route führt vom Hauptbahnhof am Innen- und Finanzministerium vorbei zum Kochbrunnen vor der Staatskanzlei, wo um 12 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll, sagte Müller hessenschau.de.

Abschluss bis Freitag in Sicht

Streiken werden wohl auch Polizisten der Wachpolizei sowie Mitarbeiter der Finanz- und der Straßenverwaltung, sagte Müller. Die Auswirkungen werden sich also für die meisten Hessen in Grenzen halten. Für die Angestellten des Landes erwartet Müller gute Neuigkeiten: "Es sickert durch, dass es wohl ein Angebot des Landes geben könnte. Wir gehen davon aus, bis Freitag zum Abschluss zu kommen", sagte Müller.

Probleme sieht er dagegen bei der Übertragung des Abschlusses auf die Beamten. Der DBB führt wie berichtet drei Musterklagen gegen das Land vor den Verwaltungsgerichten in Frankfurt und Wiesbaden. Nach Angaben der Deutschen Steuergewerkschaft (DStG) fühlen sich die Beamten in der Finanzverwaltung nach der Nullrunde 2015 und einer einprozentigen Erhöhung 2016 "hintergangen und vorgeführt" - auch wegen der Wochenarbeitszeit von 42 Stunden, laut Gewerkschaft die höchste bundesweit.

Die Gewerkschaften fordern in Hessen sechs Prozent mehr Geld für die rund 45.000 Landesbeschäftigten. Diese Forderung tat Innenminister Peter Beuth (CDU) in der Vergangenheit als viel zu hoch ab. Außerdem wird die Übernahme des Tarifergebnisses für die Beamten verlangt. Die zweite Runde der Gespräche ist für Donnerstag und Freitag in Dietzenbach geplant.

4,35 Prozent mehr im Bund

Hessen führt die Tarifverhandlungen in Eigenregie, weil das Land schon 2004 die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) verlassen hat. Einer von den Gewerkschaften und der Opposition im Landtag geforderten Rückkehr in die TdL erteilte Innenminister Peter Beuth (CDU) jüngst erneut eine klare Absage.

Der Innenminister hat als Verhandlungsführer des Landes noch kein Angebot vorgelegt. Das erwarten die Gewerkschaften nun aber bei dem Treffen in Dietzenbach. Nachdem sich die Tarifgemeinschaft der Länder und die Gewerkschaften bereits auf insgesamt 4,35 Prozent mehr Geld innerhalb von zwei Jahren für die Landesangestellten im öffentlichen Dienst geeinigt haben, wird nun auch eine Einigung in Hessen für wahrscheinlich gehalten.