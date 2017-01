Strafzahlungen, weniger Bonus für Manager: Steht der Deutschen Bank das Wasser bis zum Hals? "Ganz sicher nicht", meint Banken-Experte Christoph Schalast. Im Interview erklärt er, welches Risiko die Boni-Kürzungen bergen.

Die Zeiten, in denen sich Banker eine goldene Nase verdienen, neigen sich offenbar dem Ende zu. Nach der Milliardenstrafe, die die Deutsche Bank an die USA bezahlen muss, will das Geldhaus jedem vierten Mitarbeiter den Bonus kürzen. "Es wird nun stärker auf den Erfolg einer ganzen Gruppe geschaut", erklärt Christoph Schalast, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management, den Strategiewechsel. Eine Gefahr für die Deutsche Bank sieht er allerdings darin, dass Top-Manager das Weite suchen, wenn sie schlechter bezahlt werden.

hessenschau.de: Die Deutsche Bank streicht Boni für 25.000 Mitarbeiter zusammen. Ist es das erste Mal, dass für so viele Mitarbeiter Boni gekürzt werden?

Professor Christoph Schalast Bild © Christoph Schalast

Christoph Schalast: In dieser Form ja. Man kann allerdings nicht pauschal von Bonuskürzungen sprechen. Bei Boni muss man unterscheiden: Es gibt garantierte, vertraglich zugesagte Boni, die fließen natürlich auch diesmal. Die "Kürzungen" finden dort statt, wo sie im Bereich des Ermessens des Arbeitgebers liegen. In der Vergangenheit wurde das Investmentbanking sehr großzügig bedacht, die Boni wurden vor allem individuell vergeben.

hessenschau.de: Sind die Zeiten vorbei, in denen einzelne Banker sich eine goldene Nase verdienen?

Schalast: Was sich geändert hat: Es wird stärker auf den Erfolg einer ganzen Gruppe geschaut. Wenn man das Leistungsprinzip betrachtet, kann man allerdings darüber diskutieren. Denn wenn der Arbeitgeber eine ganze Gruppe belohnt, werden die Starken und die Schwachen gleichermaßen behandelt.

Gruppenboni sind insoweit eine Grundsatzentscheidung. Eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist und dazu führt, dass mindestens die Hälfte dessen, was an Boni ausgezahlt wird - im Verhältnis 2015 zu 2016 - eingespart werden kann. Das entspricht fast dem, was man in 2016 für die Strafzahlungen an die US-Behörden aufbringen muss. Zudem kann durch den Strategiewechsel bei den Boni auch das Image der Bank wieder verbessert werden.

hessenschau.de: Boni für Schwache und Starke. Das passt sicher nicht jedem Manager.

Schalast: Ja, es gibt eine Gefahr bei der momentanen Strategie der Deutschen Bank: Wenn ich die Rainmaker, also die Leute, die für das Business besonders wichtig sind, nicht marktgerecht bezahle, sind sie sofort weg. Da kann man noch so sehr über die moralische Legitimation einer solchen Haltung nachdenken. Aber letztendlich sind die meisten Menschen so.

hessenschau.de: Sie haben die Strafzahlungen an die US-Behörden in Höhe von 7,2 Milliarden Dollar angesprochen. Es geht um faule Hypothekenpapiere. Müsste der Deutschen Bank nicht langsam das Wasser bis zum Hals stehen?

Schalast: Ganz sicher nicht. Ich denke, die Höhe der Zahlungen entspricht den Erwartungen der Bank. Sie kann meiner Meinung nach damit leben, ohne Kapitalerhöhung. Was allerdings noch aussteht, ist die Klärung des russischen Geldwäscheskandals. Da gehe ich aber davon aus, dass die Summe niedriger sein wird als bei den bisherigen Rechtsstreitigkeiten mit den USA. Die US-Behörden pokern dabei natürlich auch, um möglichst viel rauszuholen. Und sie waren gegenüber der Deutschen Bank womöglich auch aggressiver als gegen US-Banken.

hessenschau.de: Die Bank verkauft ihre Immobilien. Wie ist das einzuschätzen?

Schalast: Immobilien zu verkaufen ist ein ganz natürlicher Vorgang, das machen viele Banken. Sie verkaufen ihre Immobilien und mieten sie zum Teil wieder an beziehungsweise wählen andere weniger kapitalintensive Lösungen. Das ist ein Prozess, der schon seit Jahren läuft und überhaupt nichts mit den aktuellen Themen zu tun hat. Es ist einfach nicht mehr üblich und macht auch wenig Sinn, als Bank selbstgenutzte Türme zu besitzen.