Nur 1,3 Milliarden Euro für Opel und Vauxhall? Wurden die Autobauer verramscht? Nicht unbedingt, sagt ARD-Börsenexperte Robert Minde. Denn dem Vergleich mit den Traumpreisen von Internetfirmen könne die Autoindustrie gar nicht standhalten.

ARD-Börsenexperte Robert Minde Bild © hr

hessenschau.de: Warum ist Opel für 1,3 Milliarden Euro verkauft worden – aber ein Unternehmen wie WhatsApp oder die App Snapchat sind viel teurer, Snapchat etwa soll 17,8 Milliarden Euro wert sein?

Robert Minde: Da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Die ganzen IT-Digitalisierungswunder, die an der Börse gehandelt werden, werden auch mit viel höheren Gewinnerwartungen gehandelt als die Autoindustrie. Die Autoindustrie ist schon fast die "Old Industry“, dafür werden geringere Preise bezahlt, das ist das Erste. Das Zweite ist, Opel ist schon seit Jahren defizitär, man sieht wie anfällig die Aktie ist für das, was in Großbritannien passiert. Das Pfund ist abgeschmiert und schon kann die Schwestergesellschaft Vauxhall nichts Gutes mehr beitragen.

hessenschau.de: Es klingt erstmal komisch, bei Opel stehen ganze Werkshallen, in denen Autos produziert werden – aber WhatsApp oder Snapchat tragen wir einfach auf dem Handy mit uns.

Minde: Das stimmt, mich erinnert das fast schon an den "Neuen Markt“ – das Internet. Da hatte man gefühlt auch gar nichts in der Hand, es gab nur das Zauberwort Internet und niemand wusste so ganz genau, was das überhaupt ist. Die Gewinnerwartungen waren aber gigantisch – und an der Börse werden zukünftige Gewinne gehandelt und wenn die Marktteilnehmer da sehr optimistisch sind, dann werden auch hohe Preise bezahlt.

hessenschau.de: Und Snapchat müsste man auch nicht erst mal Sanieren – so wie den Opel-Konzern.

Minde: Ja, das ist natürlich ungleich umfassender in den Kosten – das ist ein digitales Unternehmen, die Bilanzen sehen vollkommen anders aus.

hessenschau.de: Stellt sich da nicht die Frage, ob die alten Industriezweige Auslaufmodelle sind – wenn das große Geld nur noch im Internet gemacht wird?

Minde: Nicht notgedrungen. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man diese beiden Pole vergleicht, etwa mit Snapchat – dann ist die Fallhöhe natürlich auch viel größer. Das klingt bei Snapchat erst mal alles toll, aber wenn man sich die Twitteraktie anschaut, dann hat man das Gegenteil. Solche Schwankungen würde man bei Autoaktien nicht erleben, da sind andere Dinge wichtig: Die Märkte, in denen sie vertreten sind, natürlich die Modellpolitik, Autos wandeln sich zu fahrenden Computern. Da ist sehr viel Bewegung, aber das ist nicht zu vergleichen mit Internetfirmen.

hessenschau.de: Täuscht der Eindruck also, dass Opel verscherbelt wurde?

Minde: Man muss das aus der Sicht des Verkäufers General Motors sehen: GM ist der Mutteraktionär, und wenn man sich dann das europäische Geschäft ansieht - das sind Opel und Vauxhall. Für GM liegen die Hauptmärkte in den USA und Asien, dabei besonders China. Da hat GM sehr gute Zahlen vorgelegt. Das europäische Geschäft krankt eigentlich schon seit längerem, die Verluste sind ja nicht nur im letzten Jahr entstanden durch das Brexit-Votum und durch das Pfund, sondern Verluste gibt es schon seit Jahren.

Für GM ist Europa ein Randmarkt. Für Peugoet sieht die Sache natürlich etwas anders aus, die sind selbst in Europa vertreten für die macht der Opel-Kauf Sinn. Der Verkäufer ist froh, dass er Opel los ist und der Käufer hat Hoffnungen, hinter VW die Nummer zwei in Europa zu werden - das ist schon ein Ziel, das man anstreben kann.

Das Gespräch führten Sonja Süß und Paul Zajec.

Sendung: hessen extra, 06.03.2017, 20.15 Uhr