Für viele junge Menschen ist es ein Lebenstraum: Ein Unternehmen gründen, der eigene Chef sein und am besten schnell Geld verdienen. Doch mit der Start-Up-Realität hat das wenig zu tun. Der Frankfurter Manuel Elbert hat es selbst erlebt.

Manuel Elbert blickt unruhig auf sein Handy. Schon wieder ein Anruf von einem Kunden. Die Bestellvorschau auf der Website funktioniert nicht. Der 25-Jährige verlässt den Konferenzraum, er muss das Problem regeln. Eigentlich sitzt Elbert gerade mit anderen Start-Up-Gründern in der Frankfurter Goethe-Uni zusammen, um sich über die gemeinsame Arbeit auszutauschen. Doch sein Handy gönnt ihm keine Ruhe.

Wie anstrengend es ist, sein eigenes Unternehmen zu gründen, hat Elbert am eigenen Leib erfahren. Vor gut einem Jahr hat er "Freiskript" gegründet. Das Frankfurter Start-Up bietet Studenten die Möglichkeit Begleitmaterial zu Vorlesungen, zum Beispiel Skripte, kostenlos drucken und binden zu lassen. Dafür schalten Unternehmen Werbeanzeigen in den Skripten.

Das Start-Up steht an erster Stelle

Knapp eineinhalb Jahre nach der Gründung kann Elbert davon leben, einen festangestellten Mitarbeiter und einen Praktikanten beschäftigen. Er ist zwar sein eigener Chef, doch der Weg dahin war kein Zuckerschlecken: "Zum Teil haben wir wochenlang nur zwei Stunden die Nacht geschlafen", erzählt Elbert. Denn besonders am Anfang mussten er und seine Kollegen fast alle Arbeitsschritte selbst übernehmen: Die Website betreuen, die Bestellungen koordinieren, die fertigen Skripte an die Studenten verteilen. So konnten sie testen, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt funktioniert.

Da war die Stimmung schnell mal im Keller: "Dass alles perfekt läuft, kann man vergessen. Gerade am Anfang passieren Fehler. Wichtig ist nur, dass man die Probleme mit der Zeit behebt.“ Sein Start-Up steht für ihn an erster Stelle. Alles andere muss zurückstecken - auch Familie und Freunde. "Zum Glück hat meine Freundin dafür Verständnis", sagt Elbert und lacht.

50.000 Neugründungen

Die Anstrengung scheint sich zu lohnen: Am Donnerstag sind Elbert und seine Kollegen mit dem Gründerpreis der Wirtschaftsförderung Frankfurt ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, und das Geld können sie gut gebrauchen. Zurzeit finanzieren sie sich noch mit einem Gründerkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der noch für circa 6 Monate reicht. Deshalb werben sie gerade Investoren an und wollen neben Studenten zum Beispiel auch Hochschulen als Kunden gewinnen.

Letztes Jahr war das Start-Up "Freiskript"eines von rund 50.000 Neugründungen in Hessen. 2016 entstanden allein in Frankfurt 7.000 neue Unternehmen. Besonders im Rhein-Main-Gebiet sei die Start-Up-Szene sehr vielfältig, da neben Banken auch viele andere Branchen wie Chemie oder Mobilität hier angesiedelt seien, sagt Doris Brelowski. Sie berät für die Stadt Frankfurt Existenzgründer. Im letzten Jahr ist die Anzahl der Gründungen in Hessen zwar um vier Prozent zurückgegangen, was aber auf die gute Lage am Arbeitsmarkt zuzuführen sei. "Viele, die eigentlich ein Unternehmen gründen wollen, haben eine Festanstellung gefunden. Dafür ist die Qualität der Neugründungen gestiegen", so Brelowski. Die meisten Gründer seien Überzeugungstäter.

"Wir können nie alles machen"

Wie Manuel Elbert: Schon sein Vater gründete ein eigenes Unternehmen und der Sohn kann sich selbst nicht vorstellen, als Angestellter zu arbeiten. Als er sein Unternehmen gründete, steckte er noch im BWL-Studium. Auf die Idee für "Freiskript" kam er während seines Unialltags. Elbert stand selbst immer wieder verzweifelt vor Druckern, die nicht funktionierten, kaufte teure Patronen oder zahlte ein Vermögen im Copy-Shop, um seine Skripte für die Vorlesung auszudrucken.

Die Freiheit als sein eigener Chef hat allerdings ihren Preis: Zum Teil 80-Stunden-Wochen, wenig Freizeit, wenig Geld und ständig tauchen neue Probleme auf. Das Preismodell zum Beispiel, das Elbert mit seinem Team ausgearbeitet hatte, kam bei den Unternehmen gar nicht gut an: "Wir haben das so gemacht, wie wir es in der Uni gelernt haben und die Unternehmen haben uns den Vogel gezeigt." Die Preise waren viel zu hoch. Auch die Studenten haben Kritik an den ersten Skripten geäußert: "Es ist hart, sich von seinen Vorstellungen zu verabschieden. Aber man muss das Produkt ständig den Kundenwünschen anpassen", sagt Elbert. Auch die Fähigkeit, Prioritäten zu setzten, habe er erst lernen müssen: "Wir haben immer 120 Prozent Arbeit. Wir können nie alles machen. Damit muss man zurechtkommen."

Gründer brauchen Durchhaltevermögen

Das kann nicht jeder. Deshalb sollten Gründer bestimmte Eigenschaften mitbringen: "Wer sein eigenes Unternehmen gründen will, sollte für die Idee brennen und braucht viel Durchhaltevermögen", sagt Beraterin Brelowski. Diese Erfahrung hat auch Gründer Elbert gemacht: "Man eignet sich mit der Zeit eine hohe Frustrationstoleranz an, denn Erfolg und Niederlage liegen nah beieinander." Es gäbe Wochen, in denen scheinbar alles funktioniert und er schon die erste Millionen auf dem Konto vor sich sieht, aber dann geht doch alles schief. Damit müsse man umgehen können. Auch die klassische Work-Life-Balance könne man als Unternehmer vergessen: "Wer Freizeit und Arbeit trennen will, sollte kein Start-Up gründen", sagt Elbert. Er spricht noch schnell einige Details mit seinen Kollegen ab und muss dann schon zum nächsten Termin. Es ist kein bequemer Weg, aber für Manuel Elbert der richtige.