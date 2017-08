Urlaubszeit, Reisezeit: Nicht immer finden nach einer Flugreise Passagier und Koffer wieder problemlos zusammen. Was tun, wenn man das Urlaubsdomizil ohne sein persönliches Hab und Gut beziehen muss?

Wenn das Reisegepäck bei einer Flugreise verloren geht, ist der Kummer meist groß: die komplette Urlaubskleidung verschwunden, Reiseutensilien und beim Rückflug vielleicht auch die gekauften Andenken sind futsch. Vorfälle, die auch bei Europas zweitgrößter Fluggesellschaft Lufthansa ein Thema sind.

Der Passagier ist da, sein Koffer nicht

Bei Zwischenlandungen klappt hin und wieder das Umladen nicht. Bild © picture-alliance/dpa

"Bestimmte Ereignisse wie widrige Wetterverhältnisse, ein kurzfristig auftretendes technisches Problem in den Gepäckanlagen des Flughafens oder das Abreißen eines Gepäckanhängers können unter Umständen dazu führen, dass Gepäckstücke nicht zeitgleich mit dem Fluggast am Zielflughafen ankommen", erklärte ein Lufthansa-Sprecher und beziffert den Anteil auf etwa ein Prozent.

Der Großteil dieser Gepäckstücke werde aber in der Regel innerhalb der ersten 24 Stunden, spätestens innerhalb von fünf Tagen ermittelt.

Weitere Informationen Was tun, wenn das Gepäck verspätet kommt? Sollte Ihr Gepäck am Flughafen nicht auf dem Förderband auftauchen, gilt es, schnell zu handeln. Melden Sie den Verlust bei Ihrer Fluglinienvertretung oder bei deren Gepäckermittlung am Flughafen. Wichtig ist, dass Sie Ihre Bordkarte und Ihren Gepäckabschnitt vorweisen können. Sobald das Gepäck aufgefunden wurde, werden Sie für den Zustellungstermin kontaktiert. Wenn Ihr Gepäck bei einer Hinreise verloren geht, gestehen Fluglinien unterschiedlich hohe Pauschalen für den Kauf neuer Kleidung, Hygieneartikel und Dauergebrauchsgegenstände wie Schuhe zu. Ende der weiteren Informationen

Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen schätzt, dass ungefähr fünf Prozent der bei Fluglinien verloren gegangenen Gepäckstücke gar nicht mehr auftauchen. Grundsätzliche Risikofaktoren seien Flüge, bei denen der Passagier an einem großen Flughafen umsteigen muss und knappe Umsteigezeiten. Dabei könne es vorkommen, dass das Gepäck nicht mehr rechtzeitig umgeladen wird und der Passagier ohne es weiterreisen muss. In Ausnahmefällen werde Gepäck auch mal gestohlen: "Deswegen sollte man keine Wertgegenstände in seinem Reisegepäck mitnehmen."

Der Koffer ist da, aber kein Passagier

Als verloren gemeldete und später wieder aufgetauchte Lufthansa-Gepäckstücke, die sich keinem Empfänger mehr zuordnen lassen, werden von einem Auktionshaus versteigert. Jährlich seien es rund 3.800 Artikel, die bei mehreren über das Jahr verteilten Auktionen angeboten werden , sagte Auktionator Martin Clesle hessenschau.de. Darunter sind nicht nur Koffer und Rucksäcke, sondern auch Kinder-Buggys und Rollatoren, Laptops und Sonnenschirme.

Weitere Informationen Was tun, wenn das Gepäck weg endgültig ist? Sollte sich Ihr Gepäck gar nicht mehr auffinden, haben Sie Anspruch auf Schadenersatz. Die Summe ist je nach Fluglinie sehr unterschiedlich, ist jedoch nach dem "Montrealer Übereinkommen" gedeckelt auf derzeit ungefähr 1.400 Euro – das ist also die maximale Entschädigungssumme. Die Summe wird anhand einer vom Passagier erstellten Bestandsliste des verloren gegangenen Inhalts errechnet. Dabei gilt jedoch der Zeitwert und nicht der Neuwert. Teilweise werden auch Belege und Quittungen gefordert. Ende der weiteren Informationen

Direktflüge am sichersten

Die Verbraucherzentrale rät, Gepäckabschnitte bis zum Erhalt des Koffers aufzuheben, das Gepäck mit Kofferanhängern zu versehen, gut sichtbar einen Zettel mit Kontaktdaten in das Gepäck hineinzulegen und darauf zu achten, dass die angegebenen Adressen aktuell sind. Für den Fall, dass das Gepäck tatsächlich komplett verloren gegangen ist und man einen Antrag auf Schadensersatz stellen muss, sei als Nachweis ein Foto vom Inhalt des Koffers hilfreich. Wenn möglich, auch noch die Kaufbelege der verlorenen Güter. "Mehr kann man wirklich nicht tun." Und eine Reisegepäckversicherung sei meist überflüssig.