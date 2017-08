Es ist das endgültige Aus für das Wella-Werk Hünfeld: Schon im kommenden Jahr wird die Produktion auslaufen. Dem US-Mutterkonzern Coty ist der osthessische Standort nicht rentabel genug.

Nach monatelangem Ringen ist die Entscheidung gefallen: Der Wella-Standort im osthessischen Hünfeld wird geschlossen und rund 380 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Schon ab der zweiten Hälfte des kommenden Jahres lässt der US-Mutterkonzern Coty die Produktion von Haarpflegemitteln für die Shampoo-Marke Wella dort auslaufen, wie Coty am Donnerstag mitteilte.

"Nach umfassenden Beratungen mit den Arbeitnehmervertretern über alternative Lösungen hat das Coty-Management sich nun zur Schließung der Produktion am Standort Hünfeld entschieden", heißt es in der Mitteilung. Die Belegschaft wurde ebenfalls am Donnerstag über den Schritt informiert.

US-Konzern schlug Alternativen aus

Der Grund für das Aus: Auf Dauer werde nicht rentabel genug produziert, das habe eine Analyse ergeben. In mehreren Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern war diskutiert worden, wie die Schließung womöglich abgewendet werden könne.

Der Betriebsratsvorsitzende hatte den Abbau von 100 auf 280 Stellen, eine längere Wochenarbeitszeit und weniger Lohn ins Gespräch gebracht. Doch die Vorschläge konnten das Ende nicht verhindern. Als nächstes gehe es um die Verhandlungen des Sozialplans, teilte Coty mit.

Schon Mitte März diesen Jahres hatte der US-amerikanische Kosmetikkonzern Coty die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung über die mögliche Schließung informiert. Hünfelds Bürgermeister Stefan Schwenk (CDU) zeigte sich damals erschrocken.

Andere Standorte profitieren

Hünfeld ist nicht Cotys einzige Produktionsstätte in Deutschland: Im sächsischen Rothenkirchen und in Köln werden ebenfalls Kosmetikprodukte hergestellt. Diese Standorte sollen zu "Centers of excellence" ausgebaut werden. Der deutsche Hauptsitz von Wella befindet sich in Darmstadt, im benachbarten Weiterstadt wird ein Verteilzentrum für Europa ausgebaut.