Die Holzfigur der "Frau Holle" steht am Frau-Holle-Teich auf dem Hohen Meißner bei Hessisch Lichtenau. Bild © picture-alliance/dpa

Weil "Meißner-Kaufunger Wald-Werratal" zu sperrig klingt, will sich der Geo-Naturpark in Nordhessen umbenennen. Aber da möchte der "Konsul von Frau Holle Land" ein Wort mitreden.

"Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul..." So beginnt das Märchen von Goldmarie und Pechmarie - laut den Betreibern des Naturparks Meißner-Kaufunger Wald "das bekannteste Märchen der Weltgeschichte". Die meisten Menschen dürften es aber unter einem anderen Namen kennen: "Frau Holle", die Frau, die es schneien lässt, wenn sie ihre Federkissen schüttelt.

Dementsprechend haben die Parkbetreiber vor einigen Wochen beschlossen, bald den ganzen Naturpark "Frau-Holle-Land" zu nennen. Denn hier auf dem Hohen Meißner liegt ihren Angaben zufolge der Ursprung der Frau-Holle-Legende, die Figur sei seit Jahrhunderten mit der Region verbunden.

Starkes Alleinstellungsmerkmal?

"Der Naturpark wird diesen Monat ausgeweitet um wesentliche Flächen im Süden", erklärt Marco Lenarduzzi, Geschäftsführer des Geo-Naturparks, "das Werratal kommt hinzu". Und mit dem Namen "Naturpark Meißner-Kaufunger Wald-Werratal" könne man nun wirklich keine überregionale Werbung machen. So habe sich der Naturpark, mit Hilfe einer Hannoveraner Agentur, den neuen Namen ausgedacht. "Das ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal", sagt Lenarduzzi, "wer den Namen hört, dem geht ein Bild auf".

Das findet allerdings nicht nur Lenarduzzi, sondern auch Wolfgang Dovidat. Der 70-Jährige betreibt in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) ein Hotel und beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte der Frau Holle, die seiner Meinung nach ein Symbol ist für Freya, die nordische Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Schönheit.

Frau Holles "Konsul" ist die Marke Millionen wert

Mit seinem Sohn Dennis zusammen hat er über Frau Holle ein Buch geschrieben. Er ist Vorsitzender des "Frau Holle Land e.V.", hat das "Konsulat Frau Holle Land" eingerichtet und sich selbst den Titel des "Konsul der Frau Holle" verliehen. Außerdem sammelt er seine Erkenntnisse auf der Website www.frau-holle-land.de oder verbreitet sie seit bald zwei Jahren auf dem Facebook-Auftritt "Frau Holle Land" ...

Kurz: Wolfgang Dovidat findet, das mit dem Frau Holle Land war seine Idee. "Wir sind eine Art Anstupser gewesen" vor 15 Jahren, sagt er, und seither treibe er sie voran, obwohl er dafür lächerlich gemacht worden sei. Manche hätten ihn ob seines Engagements für die germanische Mythologie, die häufig auch von Nazis missbraucht wird, "in die braune Rolle gesteckt", mit der er nun wirklich nichts zu tun habe.

Und nun, da es viele Interessenten an dem Namen gebe, auch aus dem Ausland, springe der Geo-Naturpark auf. An sich sei das ja auch "eine tolle Sache", sagt Dovidat, nur: Die Arbeit, die er in den Aufbau dieser Marke gesteckt hat, müsse vergütet werden. "Die Marke ist Millionen wert", sagt er. Zuerst hatte die HNA darüber berichtet .

Vor dem Markenamt gescheitert

Marco Lenarduzzi vom Geo-Naturpark sagt ebenfalls: "Wenn einer Rechte hat, muss man die berücksichtigen" - das Problem für Wolfgang Dovidat ist nur: Das Patent- und Markenamt hat seinen Versuch, den Namen "Frau Holle Land" schützen zu lassen, schon vor Jahren zurückgewiesen . Er hält nur die Rechte am Namen "Frau-Holle-Land-Hotel". Der Geo-Naturpark hat eigens einen Fachanwalt beauftragt, das zu prüfen, und der kam zu demselben Ergebnis. "Hessisch Lichtenau wirbt seit den Achtzigerjahren mit dem Namen 'Tor zum Frau-Holle-Land'", sagt Lenarduzzi.

Sieht danach aus, als habe Wolfgang Dovidat in dem Fall eher das Los der Pech- als der Goldmarie gezogen. Aber, sagt Lenarduzzi: "Es wird Gespräche geben." Nur eine inhaltliche Zusammenarbeit mit Holle-Fan Dovidat kann sich Lenarduzzi aber nicht vorstellen - "da sind wir ganz weit auseinander".

"Sehen, schreiben, staunen"

Das wird zum Beispiel deutlich, wenn Lenarduzzi berichtet, dass es nun sogar eine Gruppe von Frauen gebe, die Frau Holle als Göttin verehrt. Für Dovidat sind das die "Holle-Frauen" - Hebammen, Heilerinnen und Priesterinnen der Göttin Freya, die einst als Hexen galten. Nun, nach 1500 Jahren in der Verborgenheit, hätten sie keine Angst mehr und gäben sich wieder zu erkennen. Und das ist nur eine von vielen Geschichten rund um Frau Holle, die er in den vergangenen Jahren entdeckt hat.

"Wir sehen, wir schreiben, wir staunen", sagt Dovidat. Wie vermutlich auch vor 200 Jahren die Gebrüder Grimm, als sie am Hohen Meißner unterwegs waren und die Geschichte von "Goldmarie und Pechmarie" aufschrieben.