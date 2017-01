Übermalte 500er Scheine aus Simbabwe und Blüten mit Hologrammen aus dem Darknet - die Tricks der Geldfälscher sind mal plump, mal ausgefuchst. Die Europäische Zentralbank in Frankfurt zog jetzt Bilanz für 2016: Die Schadenshöhe ist weiter hoch.

Zumindest Farbe und Größe passen - sonst hat der lila 500-Euro-Schein aus dem südafrikanischen Simbabwe nicht viel mit dem Original gemein. Doch die Fälscher haben den Schein mühevoll umgearbeitet: über die Kuhbilder auf der Rückseite legt sich die modernen Brücke, die den 500-Euro-Schein ziert. Euro-Zeichen und Europaflagge wurden nachträglich aufgebracht.

In der Ukraine brachten Kriminelle im vergangenen Jahr etliche dieser Blüten in Umlauf. Als eine Bankkundin in Berlin das Geld im August 2016 einzahlen will, gibt sie an, es in einer Wechselstube in Kiew erhalten zu haben. "Es ist erstaunlich, dass solche Fälschungen 15 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes noch funktionieren", sagt Rainer Elm, Leiter des Nationalen Analysezentrums der Bundesbank.

Falschgeld im Darknet verbreitet

Solche Fälle sind mit dafür verantwortlich, dass die Schadenshöhe durch Falschgeld in Deutschland auf vergleichsweise hohem Niveau verharrt, obwohl im vergangenen Jahr hierzulande weniger Blüten aus dem Verkehr gezogen wurden als 2015. Weltweit brachten Kriminelle im vergangenen Jahr 684.000 Euro-Blüten in Umlauf, wie die Europäische Zentralbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das war ein Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Höchstwert des Jahres 2015.

Auch in Deutschland gab es weniger gefälschte Scheine. Laut Bundesbank zogen Banken, Handel und Polizei 82.150 Euro-Blüten aus dem Verkehr: 14 Prozent weniger als 2015. Trotzdem bleibt es der zweithöchste Stand seit der Einführung des Euro vor 15 Jahren. Die Schadenshöhe liebt bei 4,2 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es 4,4 Millionen Euro.

"Trotz des Rückgangs der Stückzahlen ist das Falschgeldniveau nach wie vor vergleichsweise hoch", sagt Rainer Elm von der Bundesbank. "Das liegt vor allem daran, dass Falschgeld zunehmend anonym über dunkle Kanäle im Internet verbreitet wird." Ihr Material kaufen viele Fälscher mittlerweile im Darknet. Mit ein paar Klicks kann sich im Grunde jeder zum Beispiel glitzernde Hologramm-Sticker besorgen.

Neuer 20er macht den Fälschern das Leben schwer

Der neue 20-Euro-Schein ist nur schwer zu fälschen. Bild © picture-alliance/dpa

Vor allem der überarbeitete 20-Euro-Schein, der im November 2015 ausgegeben wurde, erschwere allerdings das Handwerk der Fälscher. "Die Einführung der Europa-Banknotenserie hat zu einem merklichen Rückgang der 20-Euro-Fälschungen beigetragen", so Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.

Die Zahl der Zwanziger-Blüte habe sich im Vergleich zu 2015 nahezu halbiert. Der Grund: verbesserte Sicherheitsmerkmale wie die Smaragdzahl oder das durchsichtige Porträtfenster im Hologramm des Geldscheins.

Einmal Falschgeld in 1.000 Jahren

Der Fünfziger bleibt die beliebteste Banknote bei den Geldfälschern. Sechs von zehn Euro-Blüten in Deutschland waren 2016 ein Fünfziger. Insgesamt ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass einem Falschgeld untergejubelt wird. "Rein statistisch muss man 1000 Jahre alt werden, um einmal im Leben mit Falschgeld in Berührung zu kommen", sagt Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele.