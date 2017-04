Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen, dürfen in Deutschland bleiben. Für die Zeit vor der Ausbildung gibt es allerdings keine klare Regelung - angehenden Azubis beim Frankfurter Unternehmen Samson droht jetzt die Abschiebung.

Der 20 Jahre alte Afghane Wahid ist ratlos. "Vor acht Monaten habe ich bei Samson angefangen - ich will Industriemechaniker werden", erzählt er. Vor eineinhalb Monaten habe er dann einen negativen Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bekommen. "Aber ich hoffe, dass alles gut wird bei Samson."

Bei der Samson AG in Frankfurt arbeiten 1.600 Menschen - darunter 25 Flüchtlinge. Sie sind bei dem Unternehmen aus der Metallbranche teils in Festanstellung, teils als Auszubildende beschäftigt. Elf der Flüchtlinge haben einen einjährigen Fördervertrag. Das bedeutet: Sie werden gezielt auf eine Ausbildung ab September vorbereitet. Darunter befindet sich auch Wahid.

Ausbildungsleiterin ist fassungslos

Dass Wahid nun abgeschoben werden soll, macht Ausbildungsleiterin Andrea Schmidt von Samson fassungslos. Denn Wahid ist nicht der einzige Flüchtling mit Fördervertrag, dem die Ausweisung droht. Schmidt berichtet von insgesamt drei jungen afghanischen Männern, die einen Ausbildungsvertrag hätten bekommen sollen. Dann kam der Schock: "Wir hatten die Ausbildungsverträge gerade geschrieben und wollten sie aushändigen - da standen die drei vor uns und hatten die Aufforderung auszureisen in der Hand."

Das Problem: Das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wusste möglicherweise bei seiner Entscheidung nichts von der bevorstehenden Ausbildung.

Ausländerbehörde muss entscheiden

Ausbildungsleiterin Schmidt will sich trotz der Hürden nicht davon abbringen lassen, die jungen Männer auszubilden: Die Verträge sind unterschrieben und liegen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Jetzt muss laut Schmidt die zuständige Ausländerbehörde entscheiden, ob die jungen Männer die Ausbildung trotz abgelehntem Asylantrag machen dürfen.

"Wenn ich das richtig verstehe, schiebt Hessen im Moment nur Straftäter nach Afghanistan ab, aber das ist für uns natürlich keine Sicherheit, solange wir keine Ausbildungsduldung erreicht haben", sagt sie. Erst dann wisse das Unternehmen, ob die Azubis bleiben dürften.

Weitere Informationen Duldung bei Berufsausbildung Ausländer erhalten laut Wirtschaftsministerium für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung eine Duldung. Nach Abschluss dieser Ausbildung erhalten sie eine zunächst auf zwei Jahre befristete Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung entsprechend dieser beruflichen Qualifikation. Ende der weiteren Informationen

Wenn sich die Flüchtlinge bereits in einer Ausbildung befinden, ist die Rechtslage klar. "Wir alle wissen, dass viele Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, freie Ausbildungsstellen zu besetzen. Aus diesem Grund haben wir hart dafür gekämpft, dass Flüchtlinge, die sich in einer qualifizierten Berufsausbildung befinden, nicht abgeschoben werden", erklärt Marco Kreuter, Sprecher des hessischen Wirtschaftsministeriums.

Eine entsprechende Regelung sei mit dem Integrationsgesetz in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen worden und gelte seit August 2016, so Kreuter. "Uns ist bisher nicht ein einziger Fall in Hessen bekannt, in dem ein Flüchtling, der sich in Ausbildung befand, abgeschoben wurde." Wie viele Flüchtlinge insgesamt in Hessen derzeit eine Ausbildung machen, ist nicht klar. Offizielle Zahlen gibt es nicht.

Unternehmen fordern klare Regelungen

Während es für Azubis ein klares Gesetz gilt, herrscht für die Zeit vor der Ausbildung keine klare Regelung. Ministeriumssprecher Kreuter berichtet, dass Gewerkschaften und Unternehmen sich deshalb schon ans Ministerium gewandt hätten.

"Beim Spitzengespräch 'Bündnis für Ausbildung' wurde auch die Forderung an uns herangetragen, per Erlass klarzustellen, dass auch solche Flüchtlinge geduldet werden sollen, die einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen, die Ausbildung aber noch nicht begonnen haben. Wir werden dies regierungsintern beraten", erklärt er.

Arbeitsagentur fordert Schutz für angehende Azubis

Selbst wenn im letzten Moment die Asylsuchenden doch nicht abgeschoben werden, könnten Unternehmen in Zukunft zögern, Flüchtlinge auszubilden, befürchten Wirtschaftsvertreter. Nicht nur Unternehmen, auch die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit ist dafür, dass die Behörden ihren Interpretationsspielraum wohlwollend nutzen. "Es kann nicht sein, dass jemand zwei Wochen vor Ausbildungsbeginn abgeschoben wird", sagt Frank Martin, Chef der Regionaldirektion Hessen.

Die Behörden hätten einen Spielraum. "Wir plädieren dafür, den zumindestens so auszulegen, dass eine Größenordnung von einigen Monaten vor Ausbildungsbeginn bei vorliegendem Ausbildungsvertrag geschützt ist", sagt Martin.