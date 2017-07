Abflugtafel am Frankfurter Flughafen - immer weniger Menschen wollten zuletzt in die Türkei fliegen.

Abflugtafel am Frankfurter Flughafen - immer weniger Menschen wollten zuletzt in die Türkei fliegen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Türkei-Tourismus schwächelt längst. Jetzt rät die Bundesregierung auch noch zu "erhöhter Vorsicht". Hessische Reiseveranstalter geben sich gelassen - und wollen keine Gratis-Stornierungen gewähren.

Die besorgten Hinweise der Bundesregierung für Türkei-Urlauber bringen neue Unsicherheit für die Touristikbranche. Sicherheitsbedenken und politische Großwetterlagen beeinflussen das Urlaubsverhalten. Wie das jetzt aber konkret auf die Türkei auswirkt, sei nicht abzusehen, sagte eine Sprecherin des Reiseverbandes DRV. "Das werden die Buchungen in den nächsten Tagen und Wochen zeigen." Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Donnerstag als Reaktion auf die Verhaftung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und anderer auch Privatreisende zu "erhöhter Vorsicht" aufgerufen.

Weitere Informationen Reisehinweise des Auswärtigen Amts Das Auswärtige Amt veröffentlicht für die Bürger im Internet Reisehinweise für jedes Land, die regelmäßig aktualisiert werden. Falls Gefahr für Leib und Leben besteht, spricht das Amt auch Reisewarnungen aus. Deutsche, die in dem betroffenen Land leben, werden dann gegebenenfalls zur Ausreise aufgefordert. Dies ist bisher bei der Türkei nicht der Fall. Ende der weiteren Informationen

Unter anderem heißt es nun in den offiziellen Reise- und Sicherheitshinweisen zur Türkei : "Zuletzt waren in der Türkei in einigen Fällen Deutsche von freiheitsentziehenden Maßnahmen betroffen, deren Grund oder Dauer nicht nachvollziehbar war. Hierbei wurde teilweise der konsularische Zugang entgegen völkerrechtlichen Verpflichtungen verweigert." Darunter ist auch der Journalist Deniz Yücel aus Flörsheim, der seit 157 Tagen ohne Anklage in einem türkischen Gefängnis sitzt.

Keine Chance auf kostenlose Stornierungen

"Derzeit liegen uns keine Umbuchungs- oder Stornowünsche von Kunden vor. Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich dies ändern wird", teilt der Frankfurter Reiseveranstalter DER Touristik auf hessenschau.de-Anfrage mit. Kostenfreie Umbuchungen oder Stornierungen seien durch die neuen Hinweise nicht möglich, die Geschäftsbedingungen gelten weiter. Dennoch: Die Buchungszahlen für Türkeiurlaub lägen nach wie vor unter dem Vorjahr - "allerdings wurde der Abstand zu 2016 aufgrund des guten Last Minute-Geschäfts in den vergangenen Wochen geringer."

Auch der Neu-Isenburger Reiseveranstalter Thomas Cook (Neckermann Reisen, Öger Tours) an, zu dessen Konzern auch die Frankfurter Fluggesellschaft Condor gehört, sieht keinen Anlass für kostenfreie Stornierungen oder Umbuchungen. "Das Auswärtige Amt hat keine Neubewertung der Sicherheitslage vorgenommen", teilt eine Sprecherin mit, damit gelten weiterhin die AGB mit den regulären Storno- und Umbuchungsgebühren. Man richte sich nach dem Empfehlungen des Auswärtigen Amtes und stehe in engem Kontakt mit Behörden und Mitarbeitern vor Ort. Die Gäste im Urlaubsgebiet würden informiert.

Fraport: Zahlen schon länger rückläufig

Nach Anschlägen und dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach Urlaub in der Türkei ohnehin schwach. Bis Ende Juni büßten Türkei-Urlaube den Angaben zufolge im Vergleich zur guten Sommersaison 2015 zwei Drittel ihres Umsatzes ein.

Weitere Informationen Krisenvorsorgeliste beim Auswärtigen Amt Das Auswärtige Amt bittet deutsche Reisende, sich auch bei kurzen Türkei-Aufenthalten in die Liste für Deutsche im Ausland einzutragen. Das geht unter diesem Link . Ende der weiteren Informationen

Diese Entwicklung spürt man auch am Frankfurter Flughafen: Die Zahl der Passagiere in die Türkei sank im Jahr 2016 um fast 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus der Luftverkehrsstatistik hervorgeht. Ob die Maßnahme des Auswärtigen Amts die Passagierzahlen weiter drückt, müsse man abwarten, sagt ein Sprecher. Aber die Leute fahren seinen Angaben nach aufgrund der angespannten Lage nicht weniger in Urlaub, sie fahren nur woanders hin - etwa nach Griechenland, Zypern, Portugal oder Spanien.

Die Passagierzahlen am Flughafen in Antalya, an dem der Fraport 51 Prozent der Anteile hält, steigen sogar seit einigen Monaten wieder. Aber nicht aufgrund der Urlauber aus Deutschland, sondern vor allem aus Russland oder dem Mittleren Osten, sagt der Sprecher. "Daher gehen wir nicht von einem großen Wechsel im Reiseverhalten aus."