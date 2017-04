Lieferschwierigkeiten bei einem der wichtigsten Narkosemittel beschäftigen hessische Ärzte und Patienten. Besserung ist erst in der zweiten Jahreshälfte in Sicht, Kliniken fürchten Auswirkungen auf den Ablauf von Operationen.

Es geht alles ganz schnell: Eine punktgenaue Narkose für wenige Minuten und ehe man sich als Eltern im Wartezimmer versieht, hat man sein Kleinkind schon zurück. Die Polypen sind raus aus der Nase und das Kind wirkt fast, als sei nichts gewesen. Man fährt nach Hause, ist erleichtert und zwei Stunden später kann man kaum glauben, dass das Kind gerade eine Operation mit Vollnarkose hinter sich hat.

Ambulanter Bereich und Kinder

Dass ambulante Eingriffe bei Kindern so unkompliziert über die Bühne gehen können, liegt auch daran, dass es den Wirkstoff Remifantanil gibt, der kurze, gut steuerbare Narkosen mit wenig Nebenwirkungen ermöglicht. Aktuell kommt es allerdings zu Lieferengpässen bei diesem Wirkstoff, und betroffen sind alle sechs Hersteller. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) am Mittwoch darüber berichtet.

"Vorräte haben uns kurzfristig gerettet"

Den Mangel spüren Ärzte und Kliniken bereits. Im Frankfurter Westend Medical Center, einer auf ambulante Operationen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich spezialisierten Klinik, in der viele Kinder die klassischen Ohrröhrchen gesetzt oder Polypen entfernt bekommen, konnte man sich noch helfen. "Wir haben einen gewissen Vorrat dieses Narkosemittels, das hat uns kurzfristig gerettet", sagt Klinikmanager Alexander Minakow. Der Betrieb sei zwar nicht gefährdet, aber ein möglicher Umstieg auf andere Präparate würde den Ablauf der Operationen ändern.

Fresenius: Keine Produktion in Deutschland geplant

In Hessen sitzen zwei Hersteller des begehrten Wirkstoffes: B.Braun Melsungen und Fresenius Kabi. Bestandskunden könnten weiter beliefert werden, "wenn auch nicht immer mit allen Dosierungsstärken in der gewünschten Anzahl", sagte ein Fresenius-Sprecher zu hessenschau.de.

Andeutungen in der FAZ, man plane eine Produktion in Deutschland, dementierte das Unternehmen. "Wir sind noch lieferfähig. Es gibt daher keine Pläne, eine Produktion von Remifentanil in Deutschland aufzubauen." Auch B.Braun schränkt ein, derzeit beliefere man den pharmazeutischen Großhandel nicht, Direktkunden bekämen aber eine "dosierte Auslieferung". Neukunden würden dagegen nicht beliefert. Bis ins dritte Quartal sei keine Besserung in Sicht.

Das Wirkstoff Remifentanil wird als Originalpräparat vom britischen Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) unter dem Produktnamen Ultiva vertrieben. Es hat einen Marktanteil von 80 Prozent. Außerdem gibt es rund ein Dutzend Generika auf dem Markt, unter anderem von den in Hessen ansässigen Firmen B.Braun und Fresenius Kabi. Von den Lieferschwierigkeiten sind alle Hersteller betroffen. Über die Ursachen wird spekuliert: Es könnte Verunreinigungen bei der Grundstoffherstellung in Indien oder Qualitätsprobleme bei der Herstellung in Osteuropa gegeben haben. Auch unternehmerische Entscheidungen und wirtschaftliche Gründe werden ins Feld geführt.

Klinik befürchtet "Rückschritt um Jahre"

Auch am Klinikum Darmstadt, am Bürgerhospital Frankfurt und an den Unikliniken Frankfurt und Gießen Marburg ist das Thema angekommen. "Es gibt diese Knappheit, und wir spüren sie auch, aber der Strom ist noch nicht versiegt", sagt eine Sprecherin des Bürgerhospitals. Operationen seien nicht gefährdet, man könne auf andere Narkosemittel umsteigen, wenn auch Remifentanil das "Mittel der ersten Wahl" sei. "Gäbe es das Mittel gar nicht mehr, wäre das in der Anästhesie ein Rückschritt um Jahre."

In Darmstadt setzt man ebenfalls auf Alternativen. Diese Mittel wirkten länger, was zu einer verzögerten Entlassung des Patienten führen könne, "da zur Vermeidung von Komplikationen aufgrund der längeren Wirk- und Nebenwirkdauer auch eine längere postoperative Überwachung erforderlich ist", sagt Martin Welte, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Darmstadt. In diesem Sinne äußert sich auch der Berufsverband Deutscher Anästhesisten.

Das Uni-Klinikum Gießen Marburg sieht noch keinen nennenswerten Engpass. Dennoch habe man mit den zwei Anästhesie-Chefs einen Plan ausgearbeitet, auf andere Produkte umzusteigen, wenn die Vorräte erschöpft sind, hieß es. Am Uniklinikum Frankfurt sei die Patientenversorgung sicher gestellt, allerdings "verbunden mit einem enormen Arbeitsaufwand und zusätzlichen Kosten".

Produktionsüberwachung und Notfall-Reserve

Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hieß es, die Nachschubprobleme seien seit Ende 2016 bekannt. Bereits im März habe es eine erste Gesprächsrunde mit allen Akteuren gegeben, am Donnerstag stehe eine weitere Abstimmungsrunde an. "Ziel ist es, möglichst schnell die Versorgung aller Patienten sicherzustellen", sagte ein BfArM-Sprecher.

Unterdessen fordert Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, eine bessere internationale Überwachung der Arzneimittel-Produktion und den Aufbau einer Reserve für wichtige Präparate in Deutschland: "Es kann nicht sein, dass ein hoch industrialisiertes Land wie Deutschland die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nicht sicherstellen kann."