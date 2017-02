zum Artikel Brandbrief an Kultusminister : Frankfurter Grundschullehrer schlagen Alarm

Frankfurt: Zu wenig Lehrer, zu große Klassen, zu wenig Gehalt: In einem Brief an Kultusminister Lorz beklagen die Frankfurter Grundschulen ihre Lage. Das Ministerium sieht aber keinen Anlass für eine Ballungsraumzulage in teuren Städten wie Frankfurt. [mehr]