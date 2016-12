Absage für eines der umstrittensten Windkraft-Projekte in Hessen: Das Regierungspräsidium Darmstadt versagt zehn Rotoren auf dem Taunuskamm die Genehmigung.

Gegen den geplanten Windpark auf dem Taunuskamm bei Wiesbaden und Taunusstein sprächen der Wasser- und der Artenschutz, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt am Freitag mit . Auch auf die Bedenken des Denkmalschutzes wegen des Landschaftsbildes verweist die Behörde.

Errichten wollte die zehn Windkraftanlagen die ESWE Taunuswind GmbH, die dazu bereits im April 2015 einen Antrag auf Bau und Betrieb gestellt hatte. Unter anderem hatten dagegen 400 Bürger und eine Bürgerinitiative Bedenken vorgebracht. Das Regierungspräsidium hatte die Entscheidung immer wieder verschoben und neue Unterlagen angefordert.

Grundwasser und Wanderfalken

Neun der zehn Anlagen könnten nicht erlaubt werden, weil nicht alle Gefahren für das Grundwasser ausgeräumt worden seien, erklärte das Regierungspräsidium. Hier gehe es um den Bau der Fundamente auf dem zerklüfteten und dünnen Untergrund des Taunuskammes. Bei einer außerhalb des Wasserschutzgebietes geplanten Anlage verweist die Behörde auf das Risiko einer tödlichen Kollision für Wanderfalken.

Gegen die Entscheidung könnte die ESWE Taunuswind GmbH klagen. Ein Sprecher der Gesellschaft verwies auf Nachfrage darauf, er sei in Urlaub und werde die Entscheidung am Montag kommentieren.

Neue Windräder in Heidenrod-Springen

Pläne für Windkraftanlagen auf den Höhen des Taunus und am Rheintal sind in der schwarz-grünen Koalition im Land umstritten. Auch deshalb wurde die Entscheidung der von Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid (Grüne) geführten Behörde mit Spannung erwartet. Zuletzt seien so 33 Anlagen an anderen Standorten genehmigt worden, betonte das Regierungspräsidium. So dürfen in Heidenrod-Springen (Rheingau-Taunus) drei 207 Meter hohe Windräder mit einem Durchmesser von 116 Metern errichtet werden.