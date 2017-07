In Hessen haben so viele Frauen wie nie zuvor einen Job, fast jede zweite berufstätige Person ist weiblich. In den Führungspositionen sind sie jedoch weiterhin in der Minderheit.

Die Zahl der beschäftigten Frauen in Hessen kletterte im vergangenen Jahr auf den Höchststand von 1,4 Millionen. Ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung lag bei 45 Prozent, wie das Wirtschaftsministerium und die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag mitteilten. Im Jahr 2015 war die Gesamtzahl der berufstätigen Frauen in Hessen noch erstmals seit 2007 gesunken.

Beschäftigte Frauen (in Tsd.) und Frauenanteil (in Prozent) an allen Beschäftigten in Hessen von 2001 bis 2016. Bild © IAB-Betriebspanel

Trotz der Rekordquote im Jahr 2016 seien weibliche Beschäftigte allerdings in qualifizierten Jobs weiterhin unterrepräsentiert, zugleich arbeiteten sie deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen in Teilzeit oder befristet.

Den Angaben im aktuellen Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge hatten mehr als die Hälfte der Frauen (52 Prozent) 2016 einen Teilzeitjob. Bei den Männern waren es lediglich 15 Prozent.

Weiterhin wenig Frauen in Führungspositionen

Frauen in Top-Positionen seien weiterhin keine Selbstverständlichkeit. Der Anteil der Managerinnen in der ersten Führungsebene lag im vergangenen Jahr bei 28 Prozent.

Vergleichsweise häufig sitzen sie bei kleineren und mittleren Unternehmen in der ersten Etage. In Großbetrieben lag ihr Anteil dagegen bei deutlich unter 20 Prozent. Besonders häufig seien Frauen in Führungspositionen in Dienstleistungsbetrieben und der Öffentlichen Verwaltung.

Frauenanteil auf erster Führungsebene nach Betriebsgröße in Hessen 2004, 2008, 2012, 2014 und 2016 in Prozent. Bild © IAB-Betriebspanel

Das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur wertete für Hessen das IAB-Betriebspanel aus. Dazu werden seit 1993 Betriebe in Hessen befragt.

Sendung: hr-iNFO, 17. Juli 2017, 15 Uhr