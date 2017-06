Eben noch vom "europäischen Champion" geträumt - jetzt vor dem Hinschmeißen? Opel-Chef Neumann will laut einem Zeitungsbericht nach der Übernahme durch zurücktreten. Der Rüsselsheimer Autobauer wollte die Meldung nicht kommentieren.

Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am Samstag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, will Opel-Chef Karl-Thomas Neumann seinen Chefposten in Rüsselsheim nur noch so lange behalten, bis der Verkauf von Opel an den französischen Konzern PSA vollzogen ist.

Er wolle den Aufsichtsrat bei der kommenden Sitzung am 22. Juni von dem Schritt informieren, berichtet die Zeitung. Die Übernehme durch PSA werde zum Herbst erwartet. Zuletzt hieß es noch, der Deal könnte theoretisch schon ab Ende Juli über die Bühne gehen.

Sorge vor Elektromobilität

Zwar sehe Neumann den Zusammenschluss als strategisch richtigen Schritt an, berichtet die FAS weiter. Er habe jedoch Sorge, ob die Franzosen die einschneidende Wirkung der Elektromobilität richtig erkennen. Nach Bekanntwerden der PSA-Übernahme hatte Neumann sich noch zuversichtlich geäußert und von der Chance auf einen "wirklichen europäischen Champion" gesprochen.

Ein Opel-Sprecher wollte den Bericht auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht kommentieren. Das Unternehmen kommentiere grundsätzlich keine Personalspekulationen, sagte er am Samstag.