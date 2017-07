Wer zu früh kommt, den schickt das Nachtflugverbot auf eine Extrarunde: Ein Ferienflieger drehte am Montag eine Schleife über der Wetterau, weil er nicht vor 5 Uhr landen durfte. Entschärft ein Pilotprojekt bald solche Fälle?

Die Condor-Boeing vom Typ 767 näherte sich nach fast zehnstündigem Flug von Kuba am frühen Montagmorgen dem Frankfurter Flughafen. Doch wenn die Triebwerke um 4.31 Uhr bei Frankfurt-Heddernheim zu hören sind, ist klar: Der Flughafen ist nah, das Nachtflugverbot aber gilt strikt bis 5.00 Uhr.

Schon um 4.15 Uhr hatte die Maschine die deutsch-belgische Grenze überquert und hätte damit schon gegen 4.40 Uhr landen können, wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung hessenschau.de sagte. Die Folge: Die Boeing zog eine zwölfminütige Warteschleife über der Wetterau, bevor sie wieder auf den Anflug einschwenkte. Um 5.01 Uhr setzte sie in Frankfurt auf.

Auch Airline will Extrarunden vermeiden

Ein Condor-Sprecher betonte: "Das passiert bei uns sehr selten." Zum einen gebe es wenig frühe Condor-Ankünfte, zum anderen koste eine Warteschleife Treibstoff. Manchmal aber habe ein Flug unerwartet Rückenwind oder bekomme wegen geringen Verkehrsaufkommens direktere Routen zum Ziel. Eine Statistik über zu frühe Anflüge gibt es bei der Flugsicherung nicht.

Beim Umwelt- und Nachbarschaftshaus in Kelsterbach ist die Situation bekannt: Keine Fluglinie wolle zu früh sein, um unnötige Warteschleifen zu vermeiden, andererseits wolle auch jeder am Morgen rasch runter, sagte Umwelthaus-Geschäftsführer Günter Lanz. Die Flugsicherung muss darum jeden Morgen schauen, in welcher Reihenfolge sie die Maschinen nach der 5-Uhr-Marke landen lässt. Die zu früh gelandete Maschine hatte so nach Auskunft der Lotsen erst um 5.10 Uhr einen sogenannten Slot zum Landen.

Pilotprojekt für den Morgen

"Wir haben ein Pilotprojekt in Planung, um das in den Griff zu kriegen", sagte Lanz. Mit Condor, Lufthansa und der Deutschen Flugsicherung gehe es darum, die Flüge bereits von Anfang an besser auf den möglichen Landezeitpunkt in Frankfurt abzustimmen. Schon heute versuchen Fluglinien zwar, dies genau zu berechnen. Doch die Partner wollen dies gemeinsam verbessern und so eine internationale Lösung vorbereiten, wie Lanz sagte.